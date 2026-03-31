Al velodromo di Dalmine si torna in pista Terminata una parte dei lavori di restauro | Un esempio virtuoso

Al velodromo di Dalmine si torna a vedere una bicicletta in pista, dopo più di due anni dall’ultima volta. Sono stati completati alcuni lavori di restauro, che hanno permesso di riaprire l’impianto. La ripresa delle attività è stata annunciata ufficialmente, segnando la fine di una fase di interventi sull’impianto sportivo.

Bergamo. Ripartenza. Dopo oltre due anni dall’ultima volta una bicicletta è tornata a varcare il terreno del velodromo di Dalmine. Lunedì 30 marzo uno dei centri nevralgici storici del ciclismo su pista italiano ha riavuto impiego: l’impianto, al momento ristrutturato per 23 rispetto ai lavori inizialmente previsti, è stato testato da alcuni giovani ciclisti che hanno compiuti diversi giri lungo la pista. Una struttura dalla pelle nuova e che vuole tornare al più presto a ricoprire un ruolo centrale. Tutto questo proprio nell’anno del centenario dalla sua nascita: era il 15 agosto del 1926 e protagonista in pista fu Alfredo Binda, personaggio che ha segnato un’epoca nel panorama ciclistico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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