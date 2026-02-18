malpensa lavori su una pista e parte dei voli programmati su linate

Malpensa, lavori sulla pista 35L17R e alcuni voli si spostano su Linate, sono i fatti di oggi. La pista sarà chiusa dal 16 marzo al 9 maggio per lavori di manutenzione e aggiornamenti tecnologici. Durante questo periodo, lo scalo continuerà a funzionare usando la seconda pista, ma con meno capacità. Alcuni voli verranno spostati su Linate, causando lievi cambiamenti negli orari di partenza e arrivo. La decisione ha coinvolto compagnie aeree e passeggeri, che devono adattarsi alle modifiche temporanee.

Una delle due piste dell'aeroporto di Milano Malpensa - la 35L17R - sarà chiusa temporaneamente alle operazioni di volo tra il 16 marzo e il 9 maggio prossimi per consentire interventi di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica ma lo scalo resterà regolarmente operativo grazie all'utilizzo della seconda pista, con una riduzione della capacità di traffico e alcuni voli riprogrammati su Milano Linate. A renderlo noto sono Enac e Sea che, in accordo con Enav, Assoclearance e i vettori, che hanno definito una serie di azioni per assicurare il massimo impegno sulla gestione coordinata delle attività.

