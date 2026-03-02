Stazione Anton Dohrn restauro dei fondali del Mediterraneo | si parte dal Golfo di Napoli

Alla stazione Anton Dohrn si avviano interventi di pulizia dei fondali del Golfo di Napoli, con l’obiettivo di rimuovere reti e attrezzi da pesca abbandonati tra i 200 e i 300 metri di profondità. Si tratta di un intervento che rappresenta uno dei primi esempi di restauro passivo di ecosistemi profondi nel Mediterraneo, coinvolgendo operazioni di recupero di materiali in ambienti marini complessi.

Rimozione di reti e attrezzi da pesca abbandonati dagli habitat marini tra i 200 e i 300 metri di profondità: il Golfo di Napoli diventa uno dei primi casi nel Mediterraneo di restauro passivo di ecosistemi profondi. L’iniziativa è coordinata dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn, che ha curato pianificazione scientifica e operativa dell’intervento. L’obiettivo è ridurre l’impatto dei rifiuti marini – in particolare attrezzi da pesca abbandonati – su comunità di coralli e spugne che popolano fondali delicati e poco conosciuti. Le operazioni si sono svolte durante la campagna oceanografica Demetra, a bordo della nave Gaia Blu del Consiglio Nazionale delle Ricerche >, nell’ambito del progetto europeo Life Dream >, coordinato dall’ Istituto di Scienze Marine di Bologna >. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Mediterraneo, c’è un’oasi climatica che resiste al riscaldamento: studio della Stazione Anton Dohrn

Marevivo e Federico II in campo per salvare i coralli del Mediterraneo. Punta Campanella, primo impianto di restauroLa scomparsa delle barriere coralline non è solo un dramma ecologico, ma il primo “punto di non ritorno” climatico a livello globale: coprono solo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stazione Anton Dohrn.

Temi più discussi: Torre del Greco, Mediterraneo e corallo tra ricerca e sviluppo: accordo con la Tunisia; Ambiente, il corallo come ponte tra Italia e Tunisia: a Torre del Greco workshop su filiera; NEWS - Il Golfo di Napoli diventa teatro di una delle prime operazioni di restauro passivo di ecosistemi profondi, l'iniziativa coordinata dalla Stazione Zoologica Dohrn.

Nel cuore del Golfo di Napoli rinascono le foreste sommerse: via i rifiuti dai coralli millenariRimozione di reti e attrezzi da pesca abbandonati in ambiente marino profondo: un intervento coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn nell’ambito del progetto europeo LIFE DREAM Napoli, 2 marzo ... insalutenews.it

Golfo Napoli al centro di operazione restauro degli ecosistemi profondiIl Golfo di Napoli diventa teatro di una delle prime operazioni di restauro passivo di ecosistemi profondi mai realizzate nel Mediterraneo, attraverso la rimozione dei rifiuti marini dagli habitat a c ... ansa.it

Approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione del nuovo lungomare: parte la sfida per rigenerare l’intero litorale, dal Molo San Francesco alla Stazione Zoologica Anton Dohrn - facebook.com facebook