“Il dialogo pubblico-privato è uno degli asset più importanti: il capitale privato è fondamentale per finanziare la crescita, ma per l'entità degli investimenti necessari da un punto di vista tecnologico e infrastrutturale, la parte pubblica è altrettanto importante. L'esempio del PNRR è virtuoso in tal senso”. Così il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, a Torino per una nuova tappa del roadshow con Confindustria ideato per illustrare le iniziative a sostegno dello sviluppo delle imprese del territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Imprese e finanza: Gorno Tempini (presidente Cdp) "Pubblico e privato si devono parlare, PNRR esempio virtuoso"

Eventi e scadenze: settimana del 26 gennaio 2026.

