AI sfondi digitali e robot umanoidi il futuro supera l’immaginazione

Nel 1899, un artista francese ha rappresentato in una vignetta il suo pensiero sul futuro tecnologico, immaginando scenari che includono robot umanoidi e sfondi digitali. Ora, più di un secolo dopo, si è deciso di confrontare quelle rappresentazioni con le innovazioni attuali per verificare quanto siano diventate realtà. La curiosità nasce dal confronto tra l’immaginazione di allora e lo stato attuale della tecnologia.