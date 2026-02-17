Gli agilissimi robot umanoidi dello show del Capodanno lunare che dicono tanto sul futuro della Cina

Durante lo spettacolo del Capodanno lunare, i robot umanoidi sono riusciti a stupire il pubblico con le loro evoluzioni rapide, dimostrando quanto siano avanzate le tecnologie cinesi. Questa novità evidenzia come la Cina investa sempre di più nell’intelligenza artificiale per presentare spettacoli innovativi. A Pechino, le macchine hanno eseguito coreografie intricate, attirando l’attenzione di migliaia di spettatori e di esperti del settore.

Il Gala di Capodanno ha avuto come protagonisti i robot umanoidi, trasformandosi in una vetrina della strategia industriale di Pechino Da qualunque parte lo si guardi, il Capodanno lunare - o meglio l'inizio della Festa di Primavera, che segna l'ingresso nell'anno del Cavallo di Fuoco - è una ricorrenza da record. Il tradizionale Gala di Capodanno della CCTV, il programma televisivo più seguito in Cina durante la sera del Capodanno lunare, ne è una prova. L'evento televisivo più atteso dell'anno in Cina - noto come Chunwan - continua a essere un appuntamento capace di riunire davanti allo schermo intere famiglie, dai nonni ai bambini.

Da Modena alla Cina con i robot umanoidi: "sartoriali"Un uomo di Modena ha portato i robot umanoidi in Cina, dimostrando come queste macchine possano essere personalizzate su misura.

