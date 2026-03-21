Robot umanoidi | la sfida italiana a Elon Musk e ai giganti della Cina

Nel settore dei robot umanoidi, gli Stati Uniti e la Cina continuano a essere i principali protagonisti, ma anche l’Italia sta entrando nel settore, cercando di affermarsi nel mercato globale. I robot umanoidi ora comunicano in più lingue e il settore si evolve rapidamente, con aziende e centri di ricerca che sviluppano nuove tecnologie per migliorare le capacità di questi robot.

I robot umanoidi non parlano più solo inglese e cinese. Se a dominare il mercato restano gli States e, soprattutto, la Cina, anche l’Italia infatti si sta facendo strada nel futuro. Perché, come ha detto Elon Musk dopo aver ballato insieme al suo robot Optimus, queste “macchine” dalle fattezze umane saranno sempre più presenti e potranno aiutare uomini e donne in ogni ambito, dagli ospedali alle fabbriche, alle prigioni, fino ad arrivare nelle nostre case. Oltre il 50 per cento della produzione globale è concentrata in Cina, con centinaia di unità prodotte al mese sotto impulso del governo. Negli Stati Uniti sono le Big Tech a farla da padrone, prima fra tutte Tesla, spingendo sull’integrazione sempre più stretta tra Intelligenza artificiale e robotica. 🔗 Leggi su Panorama.it

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