Fincantieri | robot umanoidi in cantiere per colmare il gap di manodopera e migliorare la saldatura
Fincantieri ha deciso di usare robot umanoidi nei cantieri navali per affrontare la carenza di operai specializzati. La presenza di questi robot mira a velocizzare le operazioni di saldatura, riducendo i tempi di lavorazione e migliorando la precisione. In alcuni stabilimenti, i robot sono già in fase di prova, mentre l’azienda pianifica di integrarli in modo più esteso nei prossimi mesi.
Fincantieri punta sull’automazione: robot umanoidi per la saldatura nei cantieri navali. Una svolta tecnologica è all’orizzonte per i cantieri navali italiani. Fincantieri ha siglato un accordo quadriennale con Generative Bionics per integrare robot umanoidi nelle operazioni di saldatura, a partire dallo stabilimento di Sestri Ponente entro la fine del 2026. L’obiettivo è affrontare la crescente carenza di manodopera specializzata e migliorare sicurezza, efficienza e qualità delle lavorazioni. Una risposta alla carenza di personale specializzato. La cantieristica italiana, come molti settori industriali, sta affrontando una sfida demografica significativa: la difficoltà di reperire personale qualificato.🔗 Leggi su Ameve.eu
Robot e operai assieme. Nei bacini di Fincantieri arrivano i saldatori umanoidi
Nei cantieri di Fincantieri a La Spezia, robot umanoidi saldatori si affiancano agli operai.
