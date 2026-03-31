Nella mattinata di domenica 29 marzo, le forze dell’ordine hanno arrestato due persone e recuperato circa 20.000 euro dopo aver sventato un tentativo di rapina presso un agriturismo nella provincia di Ferrara. L'intervento ha impedito un furto che avrebbe coinvolto una somma superiore ai ventimila euro. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno fermato i due individui coinvolti nell'episodio.

Nella mattinata di domenica 29 marzo, le forze dell’ordine hanno messo fine a un tentativo di rapina che avrebbe potuto costare oltre ventimila euro al settore agrituristico della provincia di Ferrara. Due uomini, già noti alle autorità, sono stati arrestati dai Carabinieri di Portomaggiore e Santa Maria Codifiume dopo aver forzata una porta laterale di un agriturismo nella frazione di San Nicolò. La refurtiva, composta da due computer, un mixer audio e una console professionale con schermo e tastiera, è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario grazie all’allarme antintrusione attivato tempestivamente. L’intervento si è rivelato decisivo non solo per il recupero dei beni, ma anche per la cattura immediata dei colpevoli nelle campagne circostanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agriturismo salvato: 20mila euro recuperati e due ladri arrestati

Articoli correlati

Leggi anche: Maxi furto nell'agriturismo, bottino da oltre 20mila euro: ladri catturati dopo la fuga

Truffa agli anziani, arrestati due pregiudicati sull’A1: recuperati oro e contanti per oltre 15mila euroL’operazione è scattata nel corso di un ordinario servizio di vigilanza stradale lungo la carreggiata sud dell’Autostrada A1.

Rapine a mano armata in due banche a Torino e bottino da 55mila euro, arrestati due ladriDue cittadini italiani sono stati arrestati per rapina aggravata ai danni di istituti di credito: i fatti sono avvenuti a Torino e a Loano, dove i...