Nella mattinata di domenica 29, due uomini di 40 e 34 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Portomaggiore e Santa Maria Codifiumme con l’accusa di aver messo a segno un furto aggravato in un agriturismo. Il colpo ha fruttato un bottino superiore ai 20 mila euro. I ladri erano già noti alle forze dell’ordine e sono stati catturati dopo aver tentato di fuggire.

Maxi furto in agriturismo, ladri in manette. Nella mattinata di domenica 29, i carabinieri di Portomaggiore (insieme ai colleghi di Santa Maria Codifiume) hanno arrestato un 40enne e un 34enne, già noti alle forze dell’ordine, per un furto aggravato in concorso presso un’attività agrituristica della zona. L'operazione è scattata a seguito di un colpo messo a segno intorno alle prime ore del mattino presso un noto agriturismo della frazione di San Nicolò. Da una prima ricostruzione i due malviventi, dopo aver forzato una porta secondaria della struttura, si sarebbero introdotti all'interno asportando materiale tecnologico di ingente valore, tra cui due computer, un mixer audio e una console professionale completa di schermo e tastiera, per un valore superiore ai 20mila euro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Maxi furto nell'agriturismo, bottino da oltre 20mila euro: ladri catturati dopo la fuga

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