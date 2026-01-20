Due pregiudicati sono stati arrestati sulla A1 dalla Polizia Stradale di Caserta Nord, in seguito al recupero di oltre 15.000 euro tra oro e contanti. L’operazione fa seguito a una truffa aggravata ai danni di una coppia di anziani di Grosseto, rispettivamente di 83 e 79 anni. L’intervento evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle frodi ai danni degli anziani e nella tutela della loro sicurezza.

Tempo di lettura: 3 minuti La Polizia Stradale di Caserta Nord ha tratto in arresto due soggetti pregiudicati, provenienti dalla provincia di Napoli, trovati in possesso di monili in oro e denaro contante risultati provento di una truffa aggravata ai danni di una coppia di anziani di 83 e 79 anni residenti a Grosseto. L’operazione è scattata nel corso di un ordinario servizio di vigilanza stradale lungo la carreggiata sud dell’ Autostrada A1. Una pattuglia della Polizia Stradale di Caserta Nord ha intercettato una Ford Puma con due persone a bordo che, per l’atteggiamento tenuto, hanno insospettito gli agenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Truffa agli anziani, arrestati due pregiudicati sull’A1: recuperati oro e contanti per oltre 15mila euro

