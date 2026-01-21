Due uomini italiani sono stati fermati in seguito a due rapine a mano armata avvenute a Torino e Loano, che hanno portato a un bottino superiore a 55mila euro. Le forze dell'ordine hanno intercettato e arrestato i responsabili, contribuendo a ripristinare la sicurezza nelle aree coinvolte. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti tra i due episodi e accertare eventuali responsabilità aggiuntive.

Due cittadini italiani sono stati arrestati per rapina aggravata ai danni di istituti di credito: i fatti sono avvenuti a Torino e a Loano, dove i due sono stati individuati e fermati dalla Squadra Mobile. Gli arresti sono stati eseguiti in seguito a un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, dopo che i sospettati avevano sottratto 20.000 euro e 33.000 euro in due distinti colpi, minacciando i dipendenti delle banche con armi da fuoco. Le indagini e l’esecuzione delle misure cautelari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Torino, nei confronti di due cittadini italiani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapine a mano armata in due banche a Torino e bottino da 55mila euro, arrestati due ladri

Rapina 'lampo' a mano armata in un distributore di Massarosa, due ladri professionisti arrestatiNella zona di Massarosa, due uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver messo a segno una rapina a mano armata presso un distributore di carburante.

Due anni da scontare per rapine e furti: due uomini arrestati dalla squadra mobileLa Squadra Mobile di Piacenza ha arrestato due uomini italiani, condannati a pene detentive definitive, nell’ambito di operazioni condotte tra ieri e oggi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Tredici anni fa la rapina con pistola in gioielleria: portato in carcere uno dei banditi; Rapina a mano armata in una gioielleria di Cortina d'Ampezzo: è caccia ai ladri; Rapina a mano armata in azienda, quattro denunciati dai carabinieri; L’assalto choc in centro a Monza. Rapina a mano armata a 14 anni. Estrae il coltello, poi si barrica nel bar.

Rapine a mano armata in due banche a Torino e bottino da 55mila euro, arrestati due ladriDue italiani arrestati per rapina aggravata: colpite due banche a Torino e Loano, sottratti oltre 50.000 euro sotto la minaccia di armi. virgilio.it

Rapina a mano armata in azienda, quattro denunciati dai carabinieriIl 9 di aprile 2025, all'interno di un'azienda di Castelfidardo (Ancona), attiva nel recupero e nella gestione di rottami e materiali in ferro, tre uomini, di cui due armati di pistola, erano entrati ... ansa.it

Pokémon: Rapina a mano armata in un negozio Pokémon a New York, indaga l’NYPD! Un grave episodio di cronaca ha colpito il mondo #Pokémon negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da NBC New York, la polizia di New York (NYPD) sta indagando su - facebook.com facebook