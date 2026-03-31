Affettività sfida educativa Serve un corso obbligatorio

Nel corso del 2025, sono stati registrati 97 femminicidi, con 14 avvenuti finora e altri 22 tentativi falliti. La questione dell’affettività viene spesso affrontata come una sfida educativa, e alcuni propongono l’introduzione di un corso obbligatorio per affrontare questi temi. La diffusione di episodi di violenza contro le donne continua a rappresentare un problema grave nel paese.

Ad oggi sono stati registrati 14 femminicidi e altri 22 attentati non riusciti, mentre nel 2025 in totale ne sono stati registrati 97. Numeri che nascondono esseri umani e che fanno tremendamente paura. Cosa si può fare per evitare altri casi di questo tipo? Riteniamo che la soluzione a tutto ciò sia l’ educazione all’affettività: un percorso volto a sviluppare la consapevolezza emotiva, insegnando a riconoscere, comprendere e gestire le proprie emozioni e sentimenti. Si tratta di un tema a cui andrebbe dato più spazio, sia in ambito familiare che in ambito scolastico. Un primo passo importante potrebbe essere quello di inserire un corso di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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