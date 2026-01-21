Oratori sotto accusa Mcl sicilia | Un’emergenza educativa serve una svolta legislativa

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Sicilia commenta la recente condanna alla parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù di Palermo, causata dalle segnalazioni di disturbo durante le attività di oratorio. L’episodio evidenzia una problematica educativa e richiede un intervento legislativo che favorisca un equilibrio tra attività giovanili e rispetto delle norme. È necessario affrontare questa emergenza con soluzioni condivise e un approccio costruttivo, per tutelare i giovani e il benessere della comunità.

Nell'apprendere della condanna inflitta alla parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù di Palermo, a seguito delle segnalazioni per il rumore molesto prodotto dai ragazzi durante le attività di oratorio, il Movimento Cristiano Lavoratori di Sicilia esprime piena solidarietà all'arcivescovo di.

