L’Ascoli si appresta ad affrontare il Perugia in una sfida cruciale, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che possa rafforzare la propria posizione in classifica. La partita rappresenta un’occasione importante per riscattarsi e continuare il percorso stagionale con determinazione. Un risultato positivo è indispensabile per mantenere vivo il possibilità di migliorare la classifica e riprendere il ritmo giusto.

L’Ascoli si prepara a sfidare il Perugia in un duello in cui si dovrà disperatamente cercare di tornare a conquistare tre punti fondamentali per riprendere slancio in classifica. In un momento in cui il Ravenna, squadra che precede gli uomini di Tomei di 5 punti al secondo posto in classifica, sta facendo registrare qualche problemino nel fare risultato è stato emblematico quanto gli uomini di Tomei non si siano mostrati capaci di approfittarne per rosicchiare terreno e colmare il divario. I romagnoli nelle ultime 4 gare disputate sono finiti sconfitti 3 volte intervallando anche un pareggio. Ma neanche il momento nero dei giallorossi ha potuto dare una mano ad un Picchio che ha aperto il nuovo anno con qualche passo falso inatteso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sfida casalinga contro il Perugia. Ascoli, obbligatorio vincere

Leggi anche: Al Benelli arriva l’Ascoli: "Ravenna, sfida da vincere"

Leggi anche: Atletico Ascoli, domani la sfida contro il Teramo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Chievo, anticipata a sabato 31 la sfida casalinga contro il Breno; IL PROGRAMMA DEL WEEKEND – 15 e 16 sfidano la Fiorentina, impegni casalinghi per 14 Pro, 17 e 18; NBA, New York fischia i Knicks in crisi: Brunson e Brown danno ragione ai tifosi; Volley A2 Coppa Italia, la Consar Ravenna prepara la sfida casalinga di mercoledì contro Lagonegro.

Sfida casalinga contro il Perugia. Ascoli, obbligatorio vincereL’Ascoli si prepara a sfidare il Perugia in un duello in cui si dovrà disperatamente cercare di tornare a conquistare tre punti fondamentali per riprendere slancio in classifica. In un momento in cui ... sport.quotidiano.net

Pavia, tutti recuperati per la sfida di domenica sul campo del Breno Maglione potrebbe partire titolareIl Pavia è atteso, domenica pomeriggio, dalla trasferta di Breno nella sua quarta uscita del girone di ritorno. L’obiettivo è dare continuità ai due ultimi risultati utili ottenuti nella seconda e ter ... laprovinciapavese.gelocal.it

Serie B - Rari domani arriva il Padova Alle 18.00 allo Sterlino la sfida con il Plebiscito Sfida casalinga per la Rari Nantes Bologna. Reduce dalla bella vittoria di Vicenza, la formazione di Andrea Sellaroli scende in vasca, domani pomeriggio alle 18 alla - facebook.com facebook