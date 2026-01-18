La partita dello sviluppo | Serve cura educativa per i giovani da inserire nelle piccole imprese

La crescita del sistema territoriale richiede un’attenzione particolare alla formazione dei giovani. Confartigianato, con le sue 3.500 imprese e 5.000 imprenditori associati, sottolinea l’importanza di una cura educativa mirata. Investire nelle competenze dei giovani è fondamentale per rafforzare le piccole imprese e promuovere uno sviluppo sostenibile e duraturo nel territorio.

La partita per lo sviluppo nel sistema territoriale vede in campo anche Confartigianato, 3.500 imprese e cinquemila imprenditori associati. Qual è la prima sfida del 2026, segretario Stefano Bernacci (nella foto)? "Rafforzare il modello di sviluppo economico e sociale costruito dalle pmi. Non ci si rende conto del valore per il nostro territorio di questo ecosistema basato sulla cultura del fare e sulla responsabilità. Un modello costruito in tanti anni". Modello ancora valido? "Rappresenta la piattaforma su cui costruire il futuro. La storia di Confartigianato coincide con questo percorso e nel 2026 celebreremo l'80°di fondazione a Cesena e nel territorio, con l'impegno di contribuire a creare le condizioni per sviluppare e innovare il valore artigiano".

