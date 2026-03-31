Acquedotto Pugliese | Vito Leccese guida 257 comuni verso acqua sicura

Vito Leccese è stato eletto all’unanimità presidente del Comitato di coordinamento e controllo di Acquedotto Pugliese durante la prima riunione dell’organismo. La nomina coinvolge 257 comuni della regione, che si affidano all’azienda per la fornitura di acqua. La nomina è stata comunicata ufficialmente e si è svolta senza contestazioni.

Vito Leccese ha assunto la presidenza del Comitato di coordinamento e controllo di Acquedotto Pugliese, eletto all’unanimità durante la prima riunione dell’organismo. La sindaca Adriana Poli Bortone ricopre il ruolo di vicepresidente, guidando un tavolo composto da 15 sindaci o delegati che rappresentano i 257 comuni della regione. L’incarico non è solo formale: si tratta di gestire una risorsa vitale per l’intera Puglia, dove la gestione idrica è storicamente complessa. L’elettura riflette la necessità di un comando unitario per affrontare le sfide infrastrutturali del territorio. Gestione Unitaria per 257 Comuni. La struttura operativa prevede un organo ristretto ma rappresentativo, dove 15 figure chiave decidono per conto di tutti i centri abitati della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acquedotto Pugliese: Vito Leccese guida 257 comuni verso acqua sicura Articoli correlati Lavori Acquedotto Pugliese: niente acqua in due centri abitati per otto oreAcquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nei centri abitati di Villa Castelli e San Vito Dei Normanni. Interventi di Acquedotto Pugliese: erogazione idrica sospesa in due Comuni, possibili disagiORIA E SAN VITO DEI NORMANNI - Acquedotto Pugliese ha programmato una serie di interventi mirati al miglioramento del servizio idrico attraverso... Un intervento di riparazione dell'acquedotto del Verde lascia senza acqua quattro ComuniL'interruzione idrica per tutta la giornata è prevista ad Atessa, Casalbordino, Paglieta e Torino di Sangro, dalle ore 9 fino alle ore serali La...