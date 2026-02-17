Lavori Acquedotto Pugliese | niente acqua in due centri abitati per otto ore

Lavori dell’Acquedotto Pugliese hanno temporaneamente interrotto l’erogazione dell’acqua in due paesi, Villa Castelli e San Vito Dei Normanni, causando disagi alle famiglie. La sospensione dura otto ore e riguarda le zone centrali di entrambi i centri, dove molte persone si sono trovate senza acqua per tutta la mattinata.

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nei centri abitati di Villa Castelli e San Vito Dei Normanni. I lavori riguardano l'installazione di nuove opere idriche. Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 19 febbraio 2026 nell'abitato di Villa Castelli.L'interruzione riguarderà: via Belvedere nel tratto compreso tra via Parini e via Dante Alighieri. La sospensione avrà la durata di otto ore, a partire dalle 10:00 con ripristino alle 18:00. Nello stesso giorno, per lo stesso motivo, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica a di San Vito Dei Normanni, in via Ennio Quinto, via Trilussa e via Tibullo, nel tratto compreso tra via Latiano e via Quinto Ennio.