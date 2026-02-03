Interventi di Acquedotto Pugliese | erogazione idrica sospesa in due Comuni possibili disagi

Ogni giorno, le persone di Oria e San Vito Dei Normanni si trovano a fare i conti con interruzioni nell’erogazione dell’acqua. Acquedotto Pugliese ha avviato lavori per migliorare il servizio, ma nel frattempo alcuni cittadini devono fare i conti con disagi e mancanza di acqua.

ORIA E SAN VITO DEI NORMANNI - Acquedotto Pugliese ha programmato una serie di interventi mirati al miglioramento del servizio idrico attraverso l'installazione di nuove opere in due comuni della provincia di Brindisi: Oria e San Vito Dei Normanni. I lavori comporteranno variazioni temporanee.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

