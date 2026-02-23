Un intervento di riparazione dell' acquedotto del Verde lascia senza acqua quattro Comuni

Una rottura improvvisa dell’acquedotto del Verde a Coste D’Annunzio, nel Comune di Atessa, ha causato l’interruzione dell’acqua per quattro Comuni. La perdita ha reso necessario un intervento urgente di riparazione sulla condotta principale, che fornisce acqua a molte zone. I lavori sono in corso e la sospensione durerà fino al ripristino completo del servizio. La situazione sta creando disagi tra i residenti delle zone coinvolte.

L'interruzione idrica per tutta la giornata è prevista ad Atessa, Casalbordino, Paglieta e Torino di Sangro, dalle ore 9 fino alle ore serali La condotta principale in località Coste D’Annunzio nel Comune di Atessa ha subito una improvvisa rottura e necessita di un intervento urgente di riparazione con l’inevitabile sospensione della fornitura idrica. Sono quattro i comuni interessati dal provvedimento di chiusura in programma martedì 24 febbraio, dalle ore 9, fino alle ore serali. “Difficile stabilire l’orario preciso di ripristino della fornitura perché si potrebbero verificare imprevisti nel corso dell’intervento di riparazione e per i tempi tecnici legati al riempimento dei serbatoi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

