Acquaroli | primo ospedale di comunità nelle Marche fine delle attese

Questa mattina, nella città di Ascoli Piceno, si è svolta l’inaugurazione del primo ospedale di comunità nella regione. L’evento è stato presenziato da un rappresentante istituzionale che ha sottolineato come questa struttura rappresenti un nuovo punto di riferimento per l’assistenza sanitaria locale. La cerimonia ha coinvolto figure pubbliche e operatori sanitari presenti nel territorio.

Francesco Acquaroli ha inaugurato stamattina ad Ascoli Piceno il primo Ospedale di comunità nelle Marche, segnando un cambio di rotta per la sanità regionale. L’obiettivo è riportare le cure vicino ai cittadini e decongestionare i grandi ospedali dalle prestazioni non urgenti. La struttura, gestita dall’Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) picena, nasce per gestire pazienti cronici e fornire cure intermedie, permettendo ai reparti acuti di concentrarsi sulle emergenze. Questo intervento mira a risolvere il problema delle liste d’attesa che hanno sovraccaricato il sistema sanitario locale negli anni passati. Un modello sanitario che torna al territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acquaroli: primo ospedale di comunità nelle Marche, fine delle attese Articoli correlati Ascoli, inaugurato il primo Ospedale di comunità delle MarcheÈ stato inaugurato, oggi, ad Ascoli Piceno il primo Ospedale di comunità delle Marche, sorto nel complesso ‘ex Luciani’. Sacche di plasma buttate nelle Marche, Regione minimizza. Acquaroli: “Faremo verifiche ma non strumentalizzare”Botta e risposta in Consiglio regionale in merito al caso del sangue sprecato nelle Marche. Acquaroli a Strasburgo: la voce delle Marche in EuropaFrancesco Acquaroli, alla guida della Regione Marche, è stato designato come componente effettivo della delegazione italiana presso il Congresso dei...