Sacche di plasma buttate nelle Marche Regione minimizza Acquaroli | Faremo verifiche ma non strumentalizzare

Nel corso di un dibattito in Consiglio regionale, è stato sollevato il problema di circa sei quintali di plasma gettati nelle Marche. La Regione ha dichiarato che effettuerà verifiche senza voler ricorrere a strumentalizzazioni. La vicenda è stata riportata da Fanpage, che ha dettagliato come il sangue si trovi tra i rifiuti.

Botta e risposta in Consiglio regionale in merito al caso del sangue sprecato nelle Marche. Secondo quanto ricostruito da Fanpage, nella spazzatura sono finiti circa sei quintali di plasma. Il presidente Acquaroli: "Quanto scritto nell'articolo non solo è grave, ma inaccettabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sacche di plasma sprecate dopo i prelievi, polemica nelle MarcheGettate nella spazzatura sacche di plasma che avrebbero dovuto essere destinate alla ricerca, alla produzione di farmaci o alle trasfusioni Nel... Marche, spreco di sangue: 300 sacche di plasma inutilizzabili per carenza di personale. L'assessore Calcinaro: «Criticità risolta ma una commissione di verifica farà chiarezza»ANCONA - Uno spreco di 300 sacche di plasma, inutilizzabili perché è stato impossibile processarle nelle 48 ore canoniche a causa della carenza di... Una selezione di notizie su Sacche di plasma buttate nelle Marche... Argomenti discussi: Sacche di plasma sprecate dopo i prelievi, polemica nelle Marche. Sacche di plasma sprecate dopo i prelievi, polemica nelle MarcheÈ polemica nelle Marche per alcune sacche di plasma gettate nella spazzatura: sacche che avrebbero dovuto essere destinate alla ricerca, alla produzione di farmaci o alle trasfusioni. (ANSA) ... ansa.it Sacche di plasma buttate nelle Marche, Regione minimizza. Acquaroli: Faremo verifiche ma non strumentalizzareMinimizza parlando di circa 300 sacche da 250 grammi l'una, conseguenza di una criticità legata alla carenza di personale di una giornata, nei primi giorni di marzo l’assessore regionale alla Sani ... fanpage.it