Oggi ad Ascoli Piceno è stato inaugurato il primo Ospedale di comunità nelle Marche, situato nel complesso dell’ex Luciani. L’apertura rappresenta un nuovo presidio sanitario nella regione. La struttura è stata ufficialmente aperta alla presenza delle autorità locali e rappresenta un intervento volto a migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio.

È stato inaugurato, oggi, ad Ascoli Piceno il primo Ospedale di comunità delle Marche, sorto nel complesso ‘ex Luciani’. Realizzata con fondi Pnrr per un importo complessivo di 2.699.873 euro, la struttura è di tipo sociosanitaria e di ricovero a gestione prevalentemente infermieristica. Può contare su un supporto medico garantito da medici di assistenza primaria: 6 infermieri e 6 operatori sociosanitari gestiti da un coordinatore, oltre a 2 fisioterapisti. Svolge una funzione intermedia tra il domicilio e le unità operative di ricovero per acuti, con le finalità di prevenire ricoveri impropri e facilitare le dimissioni protette per i pazienti cronici eo fragili che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ascoli, inaugurato il primo Ospedale di comunità delle Marche

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