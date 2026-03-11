Acquaroli a Strasburgo | la voce delle Marche in Europa

Il presidente della Regione Marche ha partecipato a una riunione a Strasburgo, dove ha rappresentato la sua regione nell’ambito del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d’Europa. È stato designato come membro effettivo della delegazione italiana, portando quindi la voce delle Marche all’interno dell’assemblea europea. L’incontro si è svolto nella sede del Consiglio d’Europa.

Francesco Acquaroli, alla guida della Regione Marche, è stato designato come componente effettivo della delegazione italiana presso il Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa. Questa nomina comporta che il presidente regionale si dimetta dalla sua carica nel Comitato delle Regioni, in base a un accordo di rotazione stabilito dalla Conferenza delle Regioni. L'evento si colloca nel contesto più ampio del rafforzamento dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera, temi centrali per un territorio come le Marche, dove la gestione del post-sisma e lo sviluppo delle piccole imprese richiedono una voce forte nelle sedi europee.