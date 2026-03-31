Accadde oggi | 31 marzo la morte di Anne Frank

Il 31 marzo 1945, Anne Frank, giovane ebrea nata a Francoforte nel 1929, morì nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. La sua famiglia si era trasferita in Olanda per sfuggire alle persecuzioni del regime nazista. Anne Frank è conosciuta principalmente per il suo diario scritto durante la clandestinità, pubblicato postumo e diventato simbolo delle vittime dell’Olocausto.

Il 31 marzo 1945 Anne Frank morì nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. La piccola nacque a Francoforte sul Meno nel 1929 da famiglia ebrea che si trasferì in Olanda per sfuggire alle persecuzioni antisemitiche ordinate da Hitler. Dal luglio 1942, per oltre due anni, i Frank si nascosero in un appartamento segreto, dietro a una libreria scorrevole, sopra i locali dell’ufficio del padre. In occasione del suo tredicesimo compleanno, nel 1942, Anne ricevette in regalo un diario, il suo più caro e fidato amico, a cui diede il nome di Kitty, l’amichetta che non ha mai avuto, men che meno in quel momento, alla quale iniziò a confidare i suoi pensieri e le sue emozioni. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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