Accadde oggi | 19 marzo la morte di don Peppino Diana

Il 19 marzo ricorda la morte di don Peppino Diana, parroco e attivista antimafia ucciso nel 1994. La regione Campania celebra oggi la Giornata della Legalità, un evento che invita a riflettere sull’importanza di rispettare le leggi e combattere la criminalità organizzata. La giornata si svolge attraverso iniziative pubbliche e commemorazioni in diverse località.

Oggi in Campania si celebra la Giornata della Legalità, in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana, un appuntamento annuale con l’impegno e la memoria.Giuseppe Diana nacque a Casal di Principe da una famiglia di proprietari terrieri. Nel 1968 entrò in seminario, frequentandovi la scuola media e il liceo classico e, successivamente, intraprese gli studi teologici nel seminario di Posillipo, sede della Pontificia facoltà teologica dell’Italia Meridionale. Nel marzo 1982 fu ordinato sacerdote, diventando assistente ecclesiastico del Gruppo Scout di Aversa e successivamente anche Assistente del settore Foulards Bianchi. Divenne parroco della parrocchia di San Nicola di Bari, in Casal di Principe, e successivamente segretario del vescovo della diocesi di Aversa, monsignor Giovanni Gazza. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 19 marzo, la morte di don Peppino Diana Articoli correlati Accadde oggi: 19 gennaio, la morte di Bettino Craxi ad HammametAveva 66 anni, Bettino Craxi, storico leader del Partito Socialista Italiano, quando morì, il 19 gennaio 2000, in esilio ad Hammamet, in Tunisia. Accadde oggi: 19 febbraio, la morte di San Barbato, l’apostolo del SannioIn questa giornata la Chiesa Cattolica ricorda e festeggia San Barbato di Castelvenere, l’apostolo del Sannio, vescovo di Benevento, morto il 19...