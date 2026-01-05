Eva Schloss-Geiringer è morta la sorellastra di Anne Frank
Eva Schloss-Geiringer, sorellastra di Anne Frank, è scomparsa. Testimone della deportazione e degli anni trascorsi in clandestinità ad Amsterdam, ha condiviso la sua esperienza per mantenere viva la memoria di quei periodi difficili. La sua testimonianza rappresenta un importante contributo alla storia e alla memoria delle vittime dell'Olocausto.
Addio a Eva Schloss-Geiringer, sorellastra di Anne Frank, e testimone della deportazione, con lei aveva vissuto gli anni di nascondiglio ad Amsterdam. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
