Eva Schloss-Geiringer è morta la sorellastra di Anne Frank

Eva Schloss-Geiringer, sorellastra di Anne Frank, è scomparsa. Testimone della deportazione e degli anni trascorsi in clandestinità ad Amsterdam, ha condiviso la sua esperienza per mantenere viva la memoria di quei periodi difficili. La sua testimonianza rappresenta un importante contributo alla storia e alla memoria delle vittime dell'Olocausto.

