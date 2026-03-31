Il Parlamento europeo ha approvato lo scorso 26 marzo la Direttiva anticorruzione, proposta dalla Commissione europea nel maggio del 2023. La normativa mira a rafforzare le misure contro la corruzione nei paesi membri e si inserisce nel quadro delle iniziative avviate dopo lo scandalo Qatargate. La direttiva impone nuove regole e obblighi che coinvolgono anche le norme nazionali degli Stati membri.

La Direttiva europea anticorruzione, proposta dalla Commissione europea nel maggio del 2023 dopo lo scandalo Qatargate, è stata approvata dal Parlamento di Bruxelles lo scorso 26 marzo. L’adozione del provvedimento vincolante ha avuto grande eco in Italia, meno in Spagna dove l’abuso di potere mai è stato messo in discussione ed è lì ben tipificato nel Codice penale. Ripercorriamo brevemente alcuni passaggi. L’Italia ha depenalizzato l’abuso d’ufficio con la nota Riforma Nordio pubblicata in Gazzetta Ufficiale nell’agosto del 2024, ossia quando da almeno un anno il governo Meloni aveva contezza del progetto di adozione di un atto giuridico europeo teso a contrastare la corruzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Abuso d’ufficio, ora Nordio avrà un bel da fare per districarsi tra norme Ue vincolanti e furbizie italiche

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