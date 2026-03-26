L'Ue smonta Nordio sull'abuso d'ufficio è reato | l'Europarlamento approva la direttiva anticorruzione

Il Parlamento europeo ha approvato una direttiva anticorruzione che definisce l'abuso d'ufficio come reato. La nuova normativa stabilisce che questa fattispecie, considerata come tale dall’Europarlamento, sostituisce la decisione del governo di abrogarlo nel 2024. La direttiva introduce norme comuni tra gli Stati membri per contrastare la corruzione e le pratiche illecite nell’amministrazione pubblica.

La direttiva anticorruzione appena approvata dal Parlamento Ue stabilisce che l'abuso d'ufficio, abrogato dal governo nel 2024, è reato. L'Italia quindi potrebbe trovarsi costretta a reintrodurlo nell'ordinamento. M5S: "Altra batosta per Nordio". FdI: "Falsità, il governo ha votato a favore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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