L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha commentato un documento approvato dal Parlamento Europeo riguardante l’abuso d’ufficio. Secondo l’ente, si tratta di un passo importante per l’intera Unione Europea, anche se considerato meno ambizioso rispetto alla proposta iniziale della Commissione. È stata richiesta una rapida attuazione della direttiva da parte degli Stati membri.

Per il presidente Anac Busìa il testo mette una toppa ai vuoti creati dall’abrogazione dell’abuso d’ufficio, voluta da Nordio Un “testo meno ambizioso rispetto alla proposta iniziale della Commissione”, ma comunque un “passaggio fondamentale per l’Europa intera e i Paesi membri”. Così il presidente dell’Autorità anticorruzione (Anac), Giuseppe Busìa, ha salutato il voto del Parlamento europeo sulla direttiva che stabilisce le fattispecie dei casi di corruzione che devono essere qualificate come reati dai paesi europei e che, in particolare per il nostro Paese, impone il ripristino del reato di abuso d’ufficio, abolito 18 mesi fa dal ministro Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Abuso d’ufficio, Busia (Anac): “Dall’Europarlamento un passaggio fondamentale per tutta l’Ue”. E avverte: “Direttiva da recepire subito”

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