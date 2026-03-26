L’abuso d’ufficio è un reato grave | Bruxelles sconfessa Nordio

Bruxelles ha espresso chiaramente che l’abuso d’ufficio rappresenta un reato grave, smentendo le affermazioni del ministro Carlo Nordio. La questione ha attirato l’attenzione di diversi osservatori, che hanno sottolineato la posizione ufficiale dell’Unione Europea sulla materia. La discussione si inserisce in un contesto più ampio di confronto tra le istituzioni italiane e comunitarie sulle norme relative alla legalità e alla responsabilità amministrativa.

Una settimana da archiviare questa per il ministro Carlo Nordio. Dopo aver ricevuto una sberla da 15 milioni di italiani che hanno votato contro la sua riforma della Giustizia e aver perso la sua fedelissima capo di Gabinetto, Giusi Bartolozzi, costretta a dare le dimissioni, ieri è stato sconfessato in Europa. L’Eurocamera ha dato il via libera con 581 voti a favore 21 contrari e 42 astenuti alla direttiva anti- corruzione. La direttiva stabilisce a livello Ue le fattispecie dei casi di corruzione che devono essere qualificate come reati dai Paesi membri. Presente nella lista dei reati un articolo dedicato all’abuso d’ufficio definito “esercizio illecito di funzioni pubbliche”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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