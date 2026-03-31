A Milano sarà avviato uno studentato diffuso che coinvolge oltre 200 appartamenti distribuiti in tre quartieri popolari. Il progetto prevede l’utilizzo di 210 alloggi di Aler, per un totale di 347 posti letto. La realizzazione mira a favorire l’alloggio per studenti nelle zone coinvolte.

L'iniziativa di Regione Lombardia: gli appartamenti saranno gestiti per 12 anni da un operatore scelto con bando. Coinvolte anche risorse del Pnrr A Milano sarà realizzato uno “studentato diffuso” in tre quartieri popolari. In totale, 210 appartamenti di Aler saranno destinati a questo progetto, per un totale di 347 posti letto. Lo prevede una delibera della giunta regionale approvata su proposta di Paolo Franco, assessore alla casa, insieme ad Alessandro Fermi, assessore all'università. Agli alloggi potranno accedere iscritti fuori sede ai corsi di laurea, di alta formazione, di dottorato, di master e di specializzazione post-laurea, ma anche docenti coinvolti nell'attività didattica. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - A Milano nasce lo studentato diffuso: più di 200 appartamenti in tre quartieri popolari

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