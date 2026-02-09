Studentato Libertas | ultimato il terzo blocco dello studentato di piazzale della Libertà ad Ancona

A Ancona, i lavori del terzo blocco dello studentato Libertas sono finiti. Il nuovo edificio si aggiunge agli altri due già aperti e offre spazi per studenti universitari. I lavori sono stati realizzati da un privato, grazie a fondi pubblici provenienti dal decreto ministeriale del febbraio 2024. Ora, gli studenti possono contare su più alloggi e servizi, mentre l’amministrazione comunale si dice soddisfatta dell’avanzamento.

ANCONA - Sono terminati i lavori del terzo blocco del nuovo studentato Libertas di Ancona. L'intervento, realizzato da un soggetto privato, è stato possibile grazie ai fondi del decreto ministeriale 481 del 26 febbraio 2024 (Bando Housing universitario Pnrr), misura finalizzata a incentivare la.

