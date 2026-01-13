Case popolari al via i cantieri | Ora appartamenti in sicurezza

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione nelle case popolari di via Don Sturzo, nell'ambito di un piano volto a migliorare la sicurezza e la qualità degli alloggi. Dopo l'annuncio del progetto antidegrado prima di Natale, i cantieri rappresentano un passo concreto per garantire ambienti più sicuri e dignitosi ai residenti. Gli interventi mirano a valorizzare l’edilizia sociale e a promuovere il benessere delle comunità coinvolte.

di Barbara Calderola Prima di Natale l'annuncio del piano antidegrado, ora alle case popolari di via don Sturzo apre il cantiere. I palazzoni di Cernusco dove abitano 200 famiglie potranno lasciarsi alle spalle anni di problemi, fra i quali due roghi, uno nel 2020 e l'altro nel 2024, che hanno lasciato inagibili anche le abitazioni sopra e sotto quelle incenerite. "Gli appartamenti saranno messi in sicurezza", aveva garantito a dicembre la sindaca Paola Colombo, dopo l'incontro con Alan Rizzi, presidente di Aler. Un rapporto avviato dall'amministrazione a luglio, all'indomani dell'insediamento, e coltivato in tutti questi mesi.

