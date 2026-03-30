A Milano sono stati aperti nuovi spazi dedicati agli studenti universitari nei quartieri di Calvairate, Molise e Niguarda. Si tratta di un complesso con 210 appartamenti di proprietà di Aler, che offrono in totale 347 posti letto. L’obiettivo è favorire l’alloggio per gli studenti nella zona, con strutture distribuite in diverse aree della città.

Milano, 30 marzo 2026 – A Milano un nuovo studentato universitario diffuso nei quartieri milanesi di Calvairate, Molise e Niguarda, con 210 appartamenti Aler da cui saranno ricavati 347 posti letto. Lo prevede una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, di concerto con l'assessore all'Università e Ricerca, Alessandro Fermi. A chi saranno destinati gli alloggi . Gli alloggi saranno destinati a studenti fuori sede iscritti a corsi di laurea universitaria, di alta formazione, di dottorato, master universitari e specializzazione post-laurea, nonché docenti ed altri esperti coinvolti nell'attività didattica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Milano un nuovo studentato universitario diffuso da 347 posti letto: ecco per chi e dove

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