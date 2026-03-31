31 03 – Progettava una strage a scuola 17enne arrestato – Giovani stregati dall’AI – Sinner completa il Sunshine Double e punta Alcaraz

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Perugia con l’accusa di aver pianificato una strage in una scuola. Nel corso delle indagini sono emersi riferimenti all’interesse dei giovani per l’intelligenza artificiale. Recenti episodi di cronaca hanno portato a riflettere sull’influenza della tecnologia sulle nuove generazioni e sul ruolo dell’innovazione digitale nel loro comportamento.

Home > Podcast > 3103 – Progettava una strage a scuola, 17enne arrestato – Giovani stregati dall’AI – Sinner completa il Sunshine Double e punta Alcaraz Giovani stregati dall’AI. Dopo gli ultimi episodi di cronaca, lo scienziato e l’impatto della tecnologia sulle nuove generazioni. 3103 – Progettava una strage a scuola, 17enne arrestato – Giovani stregati dall’AI – Sinner completa il Sunshine Double e punta Alcaraz Tajani e Salvini escludono il voto anticipato. Il leader della Lega riunisce il partito: “Fiducia in Meloni” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 31/03 – Progettava una strage a scuola, 17enne arrestato – Giovani stregati dall’AI – Sinner completa il Sunshine Double e punta Alcaraz Articoli correlati Perugia, progettava una strage a scuola: arrestato 17enne Il minorenne seguiva un gruppo Telegram suprematista e studiava la fabbricazione di armi e ordigni chimici. "Progettava una strage a scuola", arrestato per terrorismo un 17enne a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle... "Progettava una strage a scuola", un 17enne arrestato per terrorismo a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle...