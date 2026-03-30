Perugia progettava una strage a scuola | arrestato 17enne

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Perugia con l’accusa di aver pianificato una strage in un istituto scolastico. Il minorenne seguiva un gruppo Telegram con contenuti suprematisti e si dedicava allo studio della realizzazione di armi e ordigni chimici. Le indagini hanno portato al suo arresto, che si è reso necessario dopo aver scoperto le sue intenzioni.

Il minorenne seguiva un gruppo Telegram suprematista e studiava la fabbricazione di armi e ordigni chimici. I carabinieri hanno effettuato anche 7 perquisizioni nei confronti di altri minori Un ragazzo di 17 anni, pescarese ma residente a Perugia, è stato arrestato con l’accusa di aver progettato una strage in ambito scolastico. L’operazione, condotta daicarabinieri del Ros, si è sviluppata tra Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Toscana. Il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso dalla Procura dei minori dell’Aquila, che ha coordinato le indagini. Al giovane vengono contestati i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre alla detenzione di materiale con finalità di terrorismo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Perugia, progettava una strage a scuola: arrestato 17enne Articoli correlati "Progettava una strage a scuola", arrestato per terrorismo un 17enne a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle... "Progettava una strage a scuola", un 17enne arrestato per terrorismo a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle... Diciassettenne progettava una strage a scuola in provincia di Perugia: arrestato per terrorismo Una selezione di notizie su Perugia progettava una strage a scuola... Temi più discussi: Perugia, arrestato un ragazzo di 17 anni per terrorismo: Progettava una strage a scuola; Progettava una strage a scuola, arrestato per terrorismo un 17enne a Perugia; Progettava una strage in una scuola, minore in carcere per istigazione e terrorismo; Progettava strage in una scuola, 17enne arrestato a Perugia. Indagati altri 7 minorenni. Progettava una strage a scuola. Arrestato per terrorismo ragazzo di 17 anniTrovati documenti che certificano contatti tra il minore e il vertice del gruppo Telegram denominato 'Werwolf Division', incentrato su contenuti ... huffingtonpost.it Progettava una strage a scuola, arrestato 17enne. Perquisizioni in cinque provinceStava programmando una strage a scuola. Per questo i carabinieri del Ros hanno arrestato un 17enne pescarese, residente a Perugia, al quale vengono contestati anche i reati di propaganda e istigazione ... gazzettadiparma.it Perugia, arrestato 17enne per terrorismo e suprematismo bianco. Sequestrati manuali per esplosivi e armi. Smantellata la rete Telegram 'Werwolf Division', perquisizioni su altri 7 minori. x.com È stato arrestato a Perugia. È accusato anche di istigazione all'odio razziale. Perquisiti altri sette suoi compagni di chat - facebook.com facebook