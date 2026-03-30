Progettava una strage a scuola arrestato per terrorismo un 17enne a Perugia

Un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Perugia è stato arrestato dai militari del Ros con l’accusa di terrorismo. La polizia ha accertato che il giovane aveva pianificato di compiere una strage in una scuola e di togliersi la vita, ispirandosi a un noto massacro avvenuto negli Stati Uniti. L’indagine ha portato all’arresto e all’analisi delle sue intenzioni.

AGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High Schoo l negli Stati Uniti: è una delle accusa nei confronti di un 17enne pescarese residente in provincia di Perugia arrestato dai militari del Ros. L'operazione dei carabinieri del Ros a Perugia . Nelle prime ore della mattina in Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, in collaborazione con i Comandi Provinciali competenti per territorio, ha dato esecuzione a un’ ordinanza di custodia cautelare con successivo trasferimento presso un istituto penale minorile, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila su richiesta di questa Procura per i Minorenni, a carico di un diciassettenne pescarese domiciliato nella provincia di Perugia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - "Progettava una strage a scuola", arrestato per terrorismo un 17enne a Perugia Articoli correlati Perugia, 17enne progettava strage a scuola in nome della “razza ariana”: arrestato per terrorismoUn ragazzino di 17 anni è finito in manette con l'accusa di propaganda con finalità terroristiche e istigazione a delinquere. Terrorismo, 17enne in manette: aveva manuali per costruire armi e progettava una strage a scuolaUn 17enne pescarese, domiciliato nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare con successivo trasferimento presso un Istituto... Contenuti e approfondimenti su Progettava una strage a scuola... Temi più discussi: Perugia, arrestato un ragazzo di 17 anni per terrorismo: Progettava una strage a scuola; Progettava una strage in una scuola, minore in carcere per istigazione e terrorismo; Progettava strage in una scuola, operazione anti-terrorismo in 4 regioni: arrestato un ragazzo pescarese di 17 anni; Perugia, 17enne progettava strage a scuola in nome della razza ariana: arrestato per terrorismo. Terrorismo, 17enne in manette: aveva manuali per costruire armi e progettava una strage a scuolaIl minore è ritenuto gravemente indiziato dei delitti di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con fina ... msn.com Perugia, 17enne progettava strage a scuola in nome della razza ariana: arrestato per terrorismoUn ragazzino di 17 anni è finito in manette con l'accusa di propaganda con finalità terroristiche e istigazione a delinquere ... fanpage.it Perugia, 17enne pescarese arrestato per terrorismo. «Così progettava una strage scolastica» - facebook.com facebook