Progettava una strage a scuola un 17enne arrestato per terrorismo a Perugia

Un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Perugia, è stato arrestato dai militari del Ros con l’accusa di terrorismo. Secondo le indagini, il giovane avrebbe pianificato un atto violento in una scuola, con l’intenzione di compiere una strage e poi togliersi la vita, ispirandosi a un episodio avvenuto negli Stati Uniti. L’arresto è stato effettuato in seguito a verifiche sulle sue intenzioni.

AGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High Schoo l negli Stati Uniti: è una delle accuse nei confronti di un 17enne pescarese residente in provincia di Perugia arrestato dai militari del Ros. L'operazione dei carabinieri del Ros a Perugia . Nelle prime ore della mattina in Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, in collaborazione con i Comandi Provinciali competenti per territorio, ha dato esecuzione a un’ ordinanza di custodia cautelare con successivo trasferimento presso un istituto penale minorile, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila su richiesta di questa Procura per i Minorenni, a carico di un diciassettenne pescarese domiciliato nella provincia di Perugia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - "Progettava una strage a scuola", un 17enne arrestato per terrorismo a Perugia Articoli correlati "Progettava una strage a scuola", arrestato per terrorismo un 17enne a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle... Perugia, 17enne progettava strage a scuola in nome della “razza ariana”: arrestato per terrorismoUn ragazzino di 17 anni è finito in manette con l'accusa di propaganda con finalità terroristiche e istigazione a delinquere. Approfondimenti e contenuti su Progettava una strage a scuola un... Temi più discussi: Perugia, arrestato un ragazzo di 17 anni per terrorismo: Progettava una strage a scuola; Progettava una strage in una scuola, minore in carcere per istigazione e terrorismo; Progettava una strage in una scuola: arrestato 17enne pescarese; Perugia, 17enne progettava strage a scuola in nome della razza ariana: arrestato per terrorismo. Progettava una strage a scuola. Arrestato per terrorismo ragazzo di 17 anniTrovati documenti che certificano contatti tra il minore e il vertice del gruppo Telegram denominato 'Werwolf Division', incentrato su contenuti ... huffingtonpost.it Perugia, 17enne progettava strage a scuola in nome della razza ariana: arrestato per terrorismoUn ragazzino di 17 anni è finito in manette con l'accusa di propaganda con finalità terroristiche e istigazione a delinquere ... fanpage.it "Progettava una strage a scuola". Arrestato per terrorismo ragazzo di 17 anni x.com Perugia, 17enne pescarese arrestato per terrorismo. «Così progettava una strage scolastica» - facebook.com facebook