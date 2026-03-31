3.694 badanti nel Parmense | il pilastro invisibile del welfare locale
Nel Parmense, 3.694 badanti sono regolarmente impiegate a supporto degli anziani sopra gli 80 anni. Queste figure rappresentano una parte essenziale del sistema di assistenza domiciliare nella provincia, contribuendo alla cura e al benessere delle persone più fragili. Il loro ruolo, spesso invisibile, è fondamentale per il funzionamento del welfare locale.
Il tessuto sociale del Parmense si regge su un esercito silenzioso di 3.694 badanti regolarmente assunte, figure fondamentali per la cura degli anziani over 80 della provincia. Questi dati, emersi dal settimo rapporto dell'Osservatorio Domina relativo al 2024, rivelano una densità assistenziale che tocca circa 10 caregiver ogni cento ultranovantenni residenti a Parma e nei suoi dintorni. A questo nucleo centrale si aggiungono altre 3.182 colf, creando un ecosistema domestico dove il 92% delle la . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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