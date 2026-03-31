3.694 badanti nel Parmense | il pilastro invisibile del welfare locale

Nel Parmense, 3.694 badanti sono regolarmente impiegate a supporto degli anziani sopra gli 80 anni. Queste figure rappresentano una parte essenziale del sistema di assistenza domiciliare nella provincia, contribuendo alla cura e al benessere delle persone più fragili. Il loro ruolo, spesso invisibile, è fondamentale per il funzionamento del welfare locale.