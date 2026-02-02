In Italia, il tema dell’abitare torna a essere al centro delle politiche pubbliche. Con l’invecchiamento della popolazione e lo spopolamento di molti piccoli paesi, le istituzioni cercano nuove soluzioni. Il co-housing emerge come una strada possibile per rafforzare il welfare locale, offrendo spazi condivisi che favoriscono socializzazione e sostegno tra residenti. Questa formula potrebbe cambiare il modo di pensare all’abitare, puntando non solo sulla casa, ma anche sulla comunità.

Roma, 2 febbraio 2026 – In un Paese segnato dall’ invecchiamento della popolazione, dallo spopolamento dei piccoli comuni e da nuove fragilità sociali, l’ abitare torna al centro delle politiche pubbliche non solo come risposta all’emergenza casa, ma come strumento di coesione sociale, inclusione e qualità della vita. Anche grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, questo cambio di paradigma sta prendendo forma nei territori. È questo il messaggio rilanciato dall’ Anci attraverso una serie di esperienze di co-housing presentate come buone pratiche diffuse sul territorio nazionale: progetti diversi per contesto e destinatari, ma uniti dall’idea che la casa possa diventare luogo di relazioni, autonomia e comunità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dal Pnrr ai territori: il co-housing come nuova frontiera del welfare locale

