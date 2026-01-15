Bedonia il welfare aziendale che fa da moltiplicatore economico locale

A Bedonia, il welfare aziendale delle aziende del gruppo Oppimitti—Costruzioni, Energy e Teres—ha generato un impatto economico significativo. Con una somma di 16.500 euro destinata ai benefit natalizi ai dipendenti, queste realtà contribuiscono a rafforzare il tessuto economico locale, promuovendo un modello di sostenibilità e supporto alla comunità. Un esempio di come le iniziative aziendali possano favorire lo sviluppo economico del territorio.

16.500 euro. È quanto le tre aziende del gruppo Oppimitti; Costruzioni, Energy e Teres; hanno deciso di immettere nel circuito economico locale di Bedonia attraverso i benefit natalizi ai dipendenti. Non denaro contante, ma crediti spendibili esclusivamente nei negozi del paese tramite la Fidelity Card del Centro Commerciale Naturale. Un meccanismo che trasforma il classico welfare aziendale in moltiplicatore economico territoriale. Il modello non è nuovo. Oppimitti lo replica dal 2022 ma è interessante per una ragione: bypassa la dispersione. Quei 16.500 euro non finiscono su Amazon o nei centri commerciali della pianura. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

