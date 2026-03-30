Nel Parmense sono state registrate 3.694 badanti regolarmente assunte nel 2024, insieme a 3.182 colf, secondo i dati del settimo rapporto regionale dell'Osservatorio Domina. La presenza di assistenti domestici corrisponde a circa 10 badanti ogni 100 anziani sopra gli 80 anni nella provincia. Questi numeri sono stati pubblicati nel report dedicato al settore, aggiornato all'inizio dell'anno.

Sono 3.694 le badanti regolarmente assunte nel Parmense, a cui si sommano 3.182 colf, secondo i dati relativi al 2024 contenuti all’interno del settimo rapporto regionale dell'Osservatorio Domina, dedicato al settore. Sono, in percentuale, circa 10 ogni 100 anziani over 80, residenti a Parma e provincia. Lavoratrici – il 92% sono donne e circa 8 su 10 di origine straniera - la cui distribuzione in Emilia-Romagna appare piuttosto omogenea, sottolinea lo studio: “Fatta eccezione per Bologna, dove si concentrano il 30,8% delle Colf e il 26 % delle Badanti, nessun’altra provincia supera il 20%. L’Emilia-Romagna registra 5,8 Colf ogni 1.000 abitanti, superando quota “7” a Bologna e Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Nel Parmense quasi 3 mila e 700 badanti regolarmente assunte: 10 ogni 100 anziani over 80

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