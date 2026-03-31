12 tonnellate di KitKat sparite nel nulla | il furto clamoroso e la svolta che nessuno si aspettava

Sono state rubate 12 tonnellate di cioccolato della marca KitKat in un episodio che coinvolge Italia e Polonia. La merce, di grande quantità, è scomparsa senza lasciare tracce. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, e nelle ultime ore si è verificata una svolta inattesa nelle indagini.