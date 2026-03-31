12 tonnellate di KitKat sparite nel nulla | il furto clamoroso e la svolta che nessuno si aspettava
Sono state rubate 12 tonnellate di cioccolato della marca KitKat in un episodio che coinvolge Italia e Polonia. La merce, di grande quantità, è scomparsa senza lasciare tracce. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, e nelle ultime ore si è verificata una svolta inattesa nelle indagini.
Il furto tra Italia e Polonia e le 12 tonnellate scomparse. Una vicenda che sembra uscita da una sceneggiatura, ma che invece è realtà. Un intero camion carico di KitKat, pari a circa 12 tonnellate di prodotto, è stato rubato durante il trasporto tra uno stabilimento nell’Italia centrale e la destinazione finale in Polonia. A sparire non sono state poche scatole, ma numeri impressionanti: oltre 413mila confezioni dello snack al cioccolato, uno dei prodotti più riconoscibili del gruppo Nestlé. Un colpo logistico che ha immediatamente acceso l’attenzione delle autorità e del settore, anche per il possibile impatto sulla distribuzione nei giorni precedenti alla Pasqua. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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