È stato rubato un camion con 12 tonnellate di cioccolato KitKat | barrette sparite a pochi giorni da Pasqua

Nelle ultime ore è stato denunciato il furto di un camion contenente oltre 12 tonnellate di cioccolato KitKat, pari a circa 413mila barrette. Il colpo è avvenuto a pochi giorni dalla festività pasquale e i prodotti rubati potrebbero essere messi in circolazione tramite canali non autorizzati. La polizia sta indagando sull’accaduto per individuare i responsabili e recuperare la merce.

Maxi furto di oltre 12 tonnellate di KitKat. I ladri hanno rubato 413mila barrette che rischiano di finire sul mercato attraverso i canali non ufficiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Maxi furto di KitKat, rubato camion con 12 tonnellate di barrette Leggi anche: Qualcuno ha rubato un camion con dodici tonnellate di barrette KitKat Aggiornamenti e contenuti dedicati a È stato rubato un camion con 12... Argomenti discussi: Assalto ai bancomat Unicredit ad Acate, portati via Atm, scene di guerra. Maxi furto di KitKat, rubato camion con 12 tonnellate di barrette(Adnkronos) – Maxifurto di KitKat. Un camion con un carico del celebre snack, per 12 tonnellate complessive, è stato rubato in Europa. Sono sparite 413.793 confezioni, come spiega un portavoce del bra ... msn.com Barrette KitKat, si cerca un carico di 12 tonnellate rubato in EuropaA una settimana dalla Pasqua, le barrette KitKat sono a rischio. Secondo quanto riferito dall'azienda, che appartiene al colosso svizzero Nestlé, un carico di circa dodici tonnellate di barrette è spa ... tg24.sky.it