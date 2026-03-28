Maxi furto di KitKat rubato camion con 12 tonnellate di barrette

Un camion carico di 12 tonnellate di barrette di cioccolato KitKat è stato trafugato in Europa. L’episodio si è verificato in una zona non specificata e coinvolge un veicolo che trasportava il noto snack. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono stati ancora resi noti dettagli sulle modalità del furto o sui responsabili.

(Adnkronos) – Maxifurto di KitKat. Un camion con un carico del celebre snack, per 12 tonnellate complessive, è stato rubato in Europa. Sono sparite 413.793 confezioni, come spiega un portavoce del brand – che appartiene al colosso Nestle – all'agenzia Afp. Il camion è stato rubato la scorsa settimana durante il viaggio tra una fabbrica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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