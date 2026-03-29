Maxi furto di KitKat spariscono 12 tonnellate di barrette dirette in Polonia L’azienda la prende con ironia | I ladri hanno ottimi gusti

Un carico di 12 tonnellate di barrette di cioccolato del marchio KitKat, destinato alla Polonia, è scomparso durante un trasporto dall’Italia centrale. Il furto riguarda un camion che trasportava centinaia di migliaia di barrette, e l’azienda ha commentato con un tono ironico, affermando che i ladri avevano «ottimi gusti». La sparizione è stata segnalata alle autorità competenti.

Un carico da centinaia di migliaia di barrette di cioccolato sparito nel nulla. È quanto accaduto a un tir partito dall’Italia centrale e diretto in Polonia, con a bordo i celebri KitKat, del gruppo Nestlé. A confermare l’episodio è la stessa azienda, spiegando che circa 12 tonnellate di merce, pari a oltre 400mila unità, sono state rubate lungo il tragitto, senza che al momento sia noto il punto esatto della scomparsa. L’ironia dell’azienda. L’episodio è stato commentato con ironia da un portavoce dell’azienda: «Abbiamo sempre invitato le persone a prendersi una pausa con KitKat, ma stavolta i ladri hanno preso il messaggio troppo alla lettera. 🔗 Leggi su Open.online

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