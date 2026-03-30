Le WTA Finals cambiano sede a partire dal 2027. Secondo quanto riportato da Ben Rothenberg, nel 2026 si terranno ancora a Riad, ma quella sarà l’ultima edizione in questa città. Dopo quell’anno, la manifestazione si sposterà altrove, lasciando alle spalle la location attuale. La decisione riguarda esclusivamente il cambio di sede, senza altri dettagli sui motivi o sulla nuova location.

La notizia è data da Ben Rothenberg: le WTA Finals, nel 2026, si giocheranno sì a Riad, ma per l’ultima volta. Ci si muoverà lontano dall’Arabia Saudita per il periodo che andrà dal 2027 in avanti. Il tutto dopo due edizioni, quelle 2024 e 2025, che hanno fatto ampiamente discutere per motivi oltre il tennis e anche per il pubblico non esattamente ampio che si è visto sulle tribune. Secondo quanto riportato da Rothenberg sul suo Substack Bounces, i piani della WTA di andarsene da Riad si attiveranno nonostante l’amministratrice delegata Portia Archer fosse del parere di restarci anche oltre l’accordo originale della durata di tre anni (e lo aveva spiegato in passato a The Atletic). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Finals, si cambia. Dal 2027 una nuova sede succederà a Riad

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