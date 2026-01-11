Il Circondario trasloca La sede all’Osservanza si paga solo dal 2027 FdI | Affitto irrisorio

A partire dal 1° febbraio, gli uffici del Circondario si trasferiranno dall’edificio di via Boccaccio alla sede dell’Osservanza, nei padiglioni 10-12 della nuova via Franco Basaglia. La nuova sede sarà disponibile senza costi per l’ente fino al 2027, momento in cui verrà applicato un canone, definito da Fratelli d’Italia come “irrisorio”. Il trasferimento segna un cambiamento importante per l’amministrazione dei dieci Comuni.

Si avvicina il momento del trasloco per gli uffici del Circondario. A partire dal primo febbraio, la sede legale dell’ente dei dieci Comuni sarà trasferita dallo storico edificio di via Boccaccio (di proprietà della Città metropolitana e oggetto di un lungo contenzioso archiviato solo di recente) ai padiglioni 10-12 dell’ Osservanza, nella nascente via Franco Basaglia, all’interno dell’ex complesso manicomiale. Il via libera allo spostamento, con relativa sottoscrizione del contratto di affitto con Con.Ami fino al 2045 e decorrenza dei pagamenti solo dall’anno prossimo "al fine di agevolare l’insediamento", arriverà martedì dall’assemblea del Circondario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

