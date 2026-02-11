La Statale si espande | una nuova sede in una ex fabbrica di cotone e non sarà a Milano
La Statale apre una nuova sede in una ex fabbrica di cotone a Legnano, lontano da Milano. Dopo anni di abbandono, l’edificio sta cambiando volto: diventerà un luogo di formazione per studenti di medicina, infermieristica e tecnici di laboratorio. Se tutto va come previsto, tra qualche anno, nelle stanze di quella vecchia manifattura si formeranno i professionisti del futuro.
Per oltre un secolo (e fino al 2008) nell'ex Manifattura di Legnano è stato filato il cotone. Tra qualche anno, se tutto andrà per il verso giusto, tra quelle mura si formeranno nuovi medici, infermieri e tecnici di laboratorio.È stato firmato nella mattinata di mercoledì 11 febbraio il.
