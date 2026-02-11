La Statale si espande | una nuova sede in una ex fabbrica di cotone e non sarà a Milano

La Statale apre una nuova sede in una ex fabbrica di cotone a Legnano, lontano da Milano. Dopo anni di abbandono, l’edificio sta cambiando volto: diventerà un luogo di formazione per studenti di medicina, infermieristica e tecnici di laboratorio. Se tutto va come previsto, tra qualche anno, nelle stanze di quella vecchia manifattura si formeranno i professionisti del futuro.

